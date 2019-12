Nei giorni scorsi si è parlato con molta insistenza di un possibile scambio tra Llorente e Politano. I piani dell’Inter sono però già cambiati.

Occhi e orecchie sempre ben aperti per il Napoli che proverà a regalare a Gattuso i rinforzi giusti. Uno di questi poteva essere Matteo Politano, esterno offensivo mancino capace di accentrarsi e rientrare sul suo sinistro per fornire assist o cercare la via della porta. Una soluzione perfetta per il 4-3-3 ideato dal tecnico azzurro che ha già cambiato radicalmente rotta rispetto alla gestione Ancelotti. In tal senso un esterno d’attacco come l’ex Sassuolo poteva essere perfetto per alimentare l’idea di gioco del nuovo allenatore scelto da De Laurentiis. Battendo su questa direzione nei giorni scorsi si era parlato con molta insistenza di un eventuale scambio con l’Inter tra lo stesso Politano e lo spagnolo Fernando Llorente.

Calciomercato Napoli, frenata per lo scambio Politano-Llorente: i motivi

Llorente dal canto suo è arrivato a Napoli nelle battute conclusive del mercato estivo a parametro zero per andare ad occupare lo slot di vice-Milik e fin qui ha dato il suo onesto contributo alla causa. Lo spagnolo inoltre sembrava il perfetto sostituto di Lukaku da regalare a Conte che non ha attaccanti fisici al di fuori del belga. Un’idea quella dello scambio che poteva dunque soddisfare entrambi gli allenatori, ma che in queste ore ha subito una brusca frenata. Secondo quanto sottolineato da ‘Sportmediaset’ in avanti Antonio Conte vuole valutare le condizioni di Alexis Sanchez prima di decidere cosa fare con Matteo Politano. Inoltre lo stesso ex Sassuolo potrebbe partire in direzione Firenze con l’Inter che a quel punto proverà a rimpiazzarlo con Olivier Giroud in uscita dal Chelsea di Lampard dove è chiuso da Abraham. Congelato dunque, almeno per ora, l’ipotetico scambio tra Llorente e Politano in attesa di capire le prossime mosse dei nerazzurri.