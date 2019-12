Il Napoli vuole chiudere il primo acquisto già a partire dai primi giorni del 2020: come svelato da Sky Sport ci sarebbe stata un’offerta importante per l’obiettivo azzurro Lobotka

Il Napoli non intende aspettare altro tempo. La società partenopea ha intenzione di regalare i primi colpi di mercato a Rino Gattuso per rinforzare la zona mediana della compagine partenopea. Come svelato da Sky Sport il presidente De Laurentiis avrebbe puntato tutto su Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo. Tra lunedì sera e martedì ci sarà un incontro tra i due club in Spagna per capire la fattibilità dell’operazione. L’offerta della società partenopea si aggira intorno ai 15 milioni di euro più bonus, mentre il Celta ne chiede 25 bonus compresi. Il Napoli vuole trovare un accordo a partire dai 17/18 milioni di euro senza lasciare una percentuale al Celta Vigo sulla futura rivendita.

Calciomercato Napoli, Lobotka sempre più vicino

Sulle tracce del centrocampista slovacco ci sarebbe stato negli ultimi giorni l’inserimento del Milan. In questa prima parte di stagione Lobotka ha collezionato 1390 minuti con il Celta Vigo essendo il faro principale della formazione spagnola. Ora per lui potrebbe arrivare il salto di qualità definitivo dopo l’esperienze in Danimarca e in Olanda. Fin dal suo insediamento al Napoli Gattuso avrebbe fatto una richiesta specifica al presidente De Laurentiis, ossia quello di un regista puro da inserire nel suo centrocampo a tre. A breve lo stesso allenatore calabrese potrebbe gioire grazie al primo rinforzo di gennaio. Ancora pochi giorni, poi si conoscerà con certezza la strategia della società partenopea, vogliosa di riscatto dopo i primi mesi da dimenticare. A distanza di un anno il suo profilo è rientrato prepotentemente nel mirino del Napoli, pronto a chiudere ormai l’affare nei prossimi giorni. Ormai ci siamo.