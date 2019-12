Ultimo giorno di riposo per il Napoli, che tornerà ad allenarsi a Castel Volturno lunedì 30 dicembre: il 6 gennaio al San Paolo arriva l’Inter

Tutto pronto per il 2020. Il Napoli tornerà a lavoro lunedì 30 dicembre per le ultime sessioni del 2019. Il 6 gennaio alle 20.45 ci sarà la prima delle tante sfide decisive della seconda parte di stagione. Al San Paolo arriverà l’Inter, capolista della Serie A a pari punti con la Juventus e vogliosa di continuare ad allungare ancora in campionato. La vittoria arrivata in extremis contro il Sassuolo potrebbe aver dato nuova linfa a Insigne e compagni, pronti al riscatto nel nuovo anno. Tutto pronto per preparare al meglio le prossime sfide di campionato con un inizio davvero impegnativo visto il calendario abbastanza complicato.

Napoli, sfida già decisiva per Gattuso

Il San Paolo dovrà tornare ad essere il fortino inespugnabile di qualche stagione fa. E così Gattuso suonerà la carica già a partire da domani per mentalizzare i suoi calciatori in vista delle prossime sfide, che saranno già decisive in ottica Europa. Il Napoli dovrà collezionare altri punti in poco tempo per rientrare tra le squadre della zona Europa. L’inizio di stagione è stato davvero da incubo con gli azzurri, pronti a mettere in mostra le proprie qualità a partire dalla gara con l’Inter. L’allenatore calabrese dovrà toccare le giuste corde per trovare nuove soluzioni dimenticando in fretta la gestione Ancelotti, volato in Premier League alla guida dell’Everton. Il Napoli torna al lavoro a Castel Volturno per preparare la sfida dell’Epifania: l’Inter di Conte ha già svolto la prima seduta oggi domenica 29 dicembre. Domani toccherà agli azzurri, che non vedono l’ora di scendere in campo per azzerare le critiche di questi lunghi mesi. Le chiacchiera non servono più: ora in campo vanno cattiveria e forza di volontà.