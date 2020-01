Ecco la classifica dei calciatori più bassi dell’intera Serie A. Dall’altezza di Insigne a quella del ‘Papu’ Gomez.

Il calcio moderno sta andando sempre più nella direzione di un gioco più fisico e veloce, giocato da veri e propri super-uomini. Eppure nonostante questo trend non mancano gli esempi ad altissimi livelli di giocatori capaci di incantare a dispetto dell’altezza spesso e volentieri ‘small’ rispetto ai propri colleghi. Basti pensare a Leo Messi che a 32 anni ha appena vinto il suo sesto Pallone d’oro. Senza scomodare il fenomeno argentino del Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions League, basta dare un’occhiata alla nostra Serie A, piena zeppa di talenti ‘tascabili’. Lo sanno bene proprio gli azzurri che annoverano tra le proprie fila capitan Lorenzo Insigne. Ecco quali sono i calciatori più bassi della Serie A di quest’anno.

La classifica dei calciatori più bassi della Serie A: domina l’altezza di Insigne

Al primo posto di questa particolare graduatoria c’è proprio Lorenzo Insigne, dall’alto dei suoi 163 cm. Non troppo distante troviamo Alejandro Gomez, leader offensivo dell’Atalanta che negli anni ha dimostrato come l’altezza in fin dei conti sia solamente un numero. 168 centimetri a pari merito per i vari Younes, Strefezza, Durmisi, Sensi e Sanchez.

Ecco la classifica dei calciatori più bassi della Serie A:

Lorenzo Insigne (Napoli): 163 cm

Alejandro Gomez (Atalanta): 165 cm

Amin Younes (Napoli): 168 cm

Riza Durmisi (Lazio) 168 cm

Stefano Sensi (Inter): 168 cm

Gabriel Strefezza (SPAL): 168 cm

Alexis Sanchez (Inter): 168 cm

Antonio Di Gaudio (Verona) 169 cm

Dries Mertens (Napoli): 169 cm

Franck Ribery (Fiorentina): 170 cm

Mario Rui (Napoli): 170 cm

Nicolas Spalek (Brescia): 170 cm

Matteo Scozzarella (Parma): 170 cm

Matteo Politano (Inter): 171 cm

Gary Medel (Bologna): 171 cm

Justin Kluivert (Roma): 171 cm

Filippo Falco (Lecce): 171 cm