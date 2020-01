Tutti le strade conducono Lobotka al Napoli? Tomasz Wlodarczyk di sport.pl fa chiarezza ai microfoni di Napolicalciolive.com

Dopo giorni di colloqui, l’affare tra Lobotka e il Napoli è pronto a decollare. Almeno questa è la sensazione di chi il calciatore e l’affare lo sta seguendo con attenzione: Tomasz Wlodarczyk, giornalista di sport.pl rivela i retroscena dell’affare, auspicandone presto una buona riuscita: “Nel weekend, c’è stato un incontro a Londra tra Napoli e Celta per trattare la cessione di Lobotka – spiega Wlodarczyk ai microfoni di Napolicalciolive.com – Si sono visti domenica mattina, ma non c’è stata alcuna conclusione. Hanno discusso del lato economico dell’affare, con il CeltaVigo che ha chiesto e continua a chiedere almeno 25 milioni di euro per il cartellino di Lobotka. Il Napoli ha avanzato una prima offerta intorno ai 18 milioni di euro, poi ha alzato un po’ il tiro arrivando a venti con qualche bonus da compiere”.

Potrebbe interessarti anche -> Napoli, da Gonalons a Lobotka: breve storia dei tormentoni azzurri

“Lobotka al Napoli? Alla fine si farà, ecco per quanto”

Le sensazioni, però, restano buone: “Alla fine credo che si arriverà presto ad un accordo, per una cifra che sfiorerà i 23-24 milioni, compreso di clausole aggiuntive. Entrambi i club troveranno un modo per far quadrare l’affare e giungere ad un punto comune, anche perché nel corso dei prossimi giorni si tornerà a parlare”. D’altronde, Wlodarczyk non ha dubbi: uno come Lobotka serve (e anche tanto) al Napoli di Gattuso: “Lo stesso direttore sportivo azzurro ha confessato alla stampa che un giocatore con queste caratteristiche serve al tecnico per il suo nuovo 4-3-3″.

Potrebbe interessarti anche -> Nuovo anno, nuovo Napoli: Gattuso prepara la mini-rivoluzione azzurra

Necessità tecniche che incontrano la ferma volontà del calciatore: “Lobotka ha più volte chiesto al Celta Vigo e ai suoi dirigenti di poter andare via – continua Wlodarczyk – nonostante abbia un contratto che lo leghi al club fino al 2023. Il Celta già sa che presto andrà via e che andrà ceduto presto, per una cifra congrua al suo valore”. Fretta che il calciatore condivide con il club napoletano, anche lui volenteroso di abbracciare presto lo slovacco e aggiungere un nuovo tassello alla propria rosa: “Lobotka vuole chiarire il proprio futuro e chiudere le trattative il prima possibile. Anche il Napoli ha fretta di chiudere, tanto che lo volevano a disposizione già per questo primo gennaio, ma come sappiamo non è stato possibile – conclude Wlodarczuk – Bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma credo che il trasferimento avverrà”.