La SSC Napoli ha diramato il comunicato giornaliero riguardante la seduta di allenamento della squadra guidata da Gattuso che evidenzia l’assenza di Fabian Ruiz.

Testa all’Inter per il Napoli di Gennaro Gattuso che dopo la lunga sosta invernale proverà a riprendere il proprio cammino in campionato a partire da lunedì 6 gennaio proprio al cospetto della capolista. La compagine nerazzurra di Antonio Conte rappresenta infatti un ostacolo complicatissimo da superare per una squadra in leggera ripresa ma ancora in stato convalescente. Il Napoli è reduce dalla vittoria al cardiopalma sul campo del Sassuolo che ha evidenziato i primi timidi segnali di ripresa, quantomeno dal punto di vista della garra e del furore agonistico, mancato nelle settimane precedenti. Gli azzurri dovranno infatti ripartire dalla reazione messa in campo al ‘Mapei’ dopo il gol dell’1-1 di Allan. Una scintilla sulla quale provare ad alimentare nuovamente il fuoco di un Napoli troppo spesso ombra di se stesso.

Napoli, allenamento a Castel Volturno: out Fabian Ruiz per febbre

Proprio in vista della sfida del 6 gennaio contro l’Inter, il Napoli sta continuando a lavorare alacremente a Castel Volturno. La stessa società azzurra ha diramato un comunicato ufficiale riguardante l’ultima seduta odierna che ha evidenziato l’assenza di Fabian Ruiz: “Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha sostenuto la sessione di allenamento distribuita sui campi 2 e 3. Inizio dedicato a circuiti di attivazione e torelli. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla. Successivamente posizionamenti di gioco ed esercitazioni tecnico tattiche. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Lavoro personalizzato per Ghoulam e Mertens. Lavoro personalizzato in campo e terapie per Koulibaly. Fabian non ha preso parte alla seduta per uno stato febbrile. Domani seduta mattutina”.