Calciomercato Napoli, affare Lobotka: la data del possibile esordio

L’affare tra Napoli e Celta Vigo per Lobotka sembra alle battute conclusive e spunta la data del possibile esordio in azzurro.

Ci siamo quasi. Il Napoli imprime la giusta accelerata sulla trattativa che dovrebbe portare lo slovacco Stanislav Lobotka, in azzurro alla corte di un Gattuso in disperata attesa di un centrocampista da piazzare al centro del suo 4-3-3. Tramontata presto l’ipotesi Torreira, ha ripreso infatti corpo quella legata al regista del Celta Vigo, connazionale di Marek Hamsik e già seguito nel recente passato. Ora però gli azzurri sono pronti ad affondare il colpo come sottolineato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ che evidenzia come Giuntoli aspetti nelle prossime ore la risposta definitiva del club galiziano. Le parti in causa hanno avuto un incontro a Madrid, nella giornata di lunedì, nel corso del quale l’emissario del Napoli, Maurizio Micheli, ha presentato l’offerta di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, l’offerta azzurra per Lobotka: la data dell’esordio

La formula scelta dalla dirigenza partenopea è quella di un prestito con obbligo di riscatto. ADL pagherà 3 milioni all’atto della firma e i restanti 17 a giugno, per un totale di 20 milioni di euro. Cinque in meno rispetto alle iniziali richieste del Celta Vigo che il Napoli potrebbe eventualmente corrispondere attraverso bonus a rendimento. Non ci dovrebbero essere quindi ostacoli verso la buona riuscita della trattativa, con il ‘si’ del patron dei galiziani ormai scontato. Con lo stesso Lobotka invece c’è già accordo e ora manca solo l’ok definitivo che arriverà a breve. Una vera e propria accelerazione da parte di Giuntoli che proverà a regalare quanto prima a Gattuso il rinforzo richiesto, assolutamente necessario per iniziare a sviluppare in modo concreto la sua idea di calcio. La dirigenza partenopea vorrebbe quindi mettere a disposizione dell’ex milanista il mediano slovacco già per l’inizio della prossima settimana. Se così fosse Lobotka potrebbe poi anche fare il suo esordio col Napoli per l’ultima di campionato con la Lazio all’Olimpico in programma sabato 11 gennaio.