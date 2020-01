Centrocampo in fermento in casa Napoli tra entrate ed uscite. Per gennaio caccia al regista consuper favorito per andare a rinforzare le truppe di. Per il futuro invece gli azzurri iniziano anche a pensare al post, considerato l’alone di incertezza che aleggia sulla figura del centrocampista spagnolo. Il destino dell’ex Betis non sembra infatti più così legato a quello del club di De Laurentiis che dovrà far fronte agli assalti dalla Spagna soprattutto del. D’altro canto il Napoli sta ancora provando a strappare un rinnovo di contratto a Fabian, è disposto anche a prolungare ma a patto che all’interno dell’accordo venga inserita una clausola al massimo diche il Real possa quindi soddisfare in seguito. La partenza di Ruiz non è quindi utopia e gli azzurri cercano il sostituto che potrebbe anche arrivare dalla Serie A.