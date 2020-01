Calciomercato Napoli, rinnovo Maksimovic: durata e cifre

Siamo ormai ai dettagli per il rinnovo di Maksimovic col Napoli. Il contratto del difensore è in scadenza nel 2021. Stipendio raddoppiato.

Il Napoli, alle prese con l’emergenza difesa per il big-match della Befana contro la capolista Inter, ha deciso di blindare Nikola Maksimovic il cui contratto è in scadenza nel giugno 2021. La trattativa per il rinnovo infatti sarebbe ai dettagli e la firma potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Napoli, rinnovo Maksimovic: cifre e dettagli

Maksimovic era stato acquistato dal Torino nel 2016 dopo un lungo tira e molla per 26 milioni di euro ma con Sarri non aveva mai trovato spazio al Napoli, tanto da essere girato in prestito allo Spartak Mosca per sei mesi. Il difensore serbo ha beneficiato dell’arrivo di Ancelotti che ha finalmente puntato su di lui con una certa continuità, schierandolo anche come terzino destro in alcune occasioni. Ora, dopo la cessione di Chiriches e col futuro di Koulibaly sempre più in dubbio, il Napoli ha quindi deciso di rinnovare il contratto di Maksimovic che firmerà fino al 30 giugno 2024. Insieme al rinnovo, come sempre in questi casi, arriverà anche l’adeguamento dell’ingaggio che dovrebbe salire intorno ai 2,5 milioni di euro netti all’anno. Praticamente il doppio rispetto a quanto percepisce attualmente.

Calciomercato Napoli: le altre trattative

Il tutto mentre dall’Inghilterra rimbalzano le voci di un presunto interessamento del Napoli per Vertonghen, esperto difensore belga il cui contratto col Tottenham scadrà a giugno ma che gli Spurs potrebbero cedere già a gennaio. Intanto il Napoli continua la trattativa col Celta per regalare a Gattuso il regista richiesto: l’obiettivo come risaputo è Lobotka. Infine in uscita resta Lorenzo Tonelli, ormai da mesi fuori dal progetto e per il quale nelle ultime ore c’è da registrare l’interesse del Cagliari.