Il Napoli è vicinissimo a chiudere il primo colpo del 2020. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli volerà nelle prossime ore in Spagna: Lobotka è ad un passo

Il Napoli pensa subito al presente. Il 2019 non è stato all’altezza delle aspettative della squadra partenopea, che ora intende riscattarsi sotto la gestione Gattuso. Il presidente De Laurentiis sarebbe pronto a mettere a segno il primo colpo del 2020. Come svelato dal portale iberico Mundo Deportivo il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, volerà nelle prossime ore in Spagna per chiudere l’affare Stanislav Lobotka. Il giocatore slovacco arriverà in maglia azzurra sulla base di un prestito oneroso con un pagamento di tre milioni di euro da parte del Napoli più opzione di acquisto da 17 milioni di euro in vigore dal giugno prossimo.

Calciomercato Napoli, Lobotka il regista ideale per Gattuso

L’affare dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore con il connazionale dell’ex capitano Marek Hamsik, pronto a vestire la maglia azzurra. Fin dal suo arrivo sulla panchina della compagine partenopea, l’allenatore calabrese ha chiesto un rinforzo nella zona centrale di campo con compiti di regia e non solo. Nel suo centrocampo a tre c’è bisogno di un giocatore con caratteristiche specifiche capace di fare da collante tra difesa ed attacco. Lobotka sarebbe dovuto arrivare al Napoli già lo scorso gennaio, ma poi l’affare sfumò. Ora a distanza di 365 giorni lo slovacco sarebbe proprio ad un passo dalla squadra azzurra. In questa prima parte di stagione il giocatore del Celta Vigo ha collezionato ben 1390 minuti con il club spagnolo diventando sempre più protagonista. Ora il suo futuro potrebbe essere proprio in Serie A con Rino Gattuso pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Il suo acquisto, però, avverrà quasi sicuramente dopo la sfida contro l’Inter, in programma lunedì sera al San Paolo. Lobotka-Napoli, ormai ci siamo.