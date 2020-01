Dalla Spagna hanno rilanciato il retroscena di calciomercato riguardante il passaggio di Alena al Napoli: il motivo che ha fatto saltare l’affare

Il Napoli è sempre molto attivo sul fronte mercato in vista della sessione invernale. La società partenopea avrebbe messo nel mirino diversi talenti in giro per l’Europa. Come svelato dal portale El Desmarque prima del suo passaggio al Betis Siviglia, Carles Alena, è stato cercato insistentemente dal Napoli con l’ipotesi di un prestito con opzione di riscatto. Il Barcellona ha rifiutato la proposta esaudendo il desiderio del giocatore di continuare a militare in Liga. Ora per lui è iniziata una nuova avventura per continuare la sua crescita, senza subire le numerosi pressioni del mondo catalano. Il suo passaggio è avvenuto sulla base di un prestito secco dopo aver collezionato soltanto 260 minuti in maglia blaugrana.

Calciomercato Napoli, addio Alena

In conferenza stampa è tornato a parlare l’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, che è tornato sul trasferimento del talentuoso giocatore spagnolo: “Alena intanto è andato al Betis…Non mi aspettavo che succedesse così presto, ma lui aveva una clausola nel contratto che gli permetteva di partire già a gennaio. Ora abbiamo un calciatore in meno, ma non penso che ci saranno altre cessioni. Non ho motivi per i quali pensarlo”. Un addio che ha spiazzato anche il tecnico blaugrana. Il Napoli era molto forte sul giocatore, ma alla fine ha avuto la meglio la sua scelta definitiva. La società partenopea dovrà concentrarsi su nuovi obiettivi di mercato da regalare a Rino Gattuso. Sempre dalla Liga è vicinissimo l’affare Lobotka, centrocampista slovacco del Celta Vigo. Ancora pochi giorni, poi si conoscerà il destino del connazionale di Marek Hamsik.