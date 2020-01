Biglietti Napoli-Inter, prosegue la vendita: prezzi e dettagli

Tutte le informazioni utili relative ai biglietti di Napoli-Inter, match che si disputerà lunedì sera alle ore 20.45 al San Paolo.

Battesimo di fuoco in questo 2020 per il Napoli che lunedì sera nel giorno dell’Epifania affronterà la capolista Inter al San Paolo. La truppa di Gattuso andrà a caccia della seconda vittoria di fila, che sarebbe fondamentale dal punto di vista del morale dopo un paio di mesi di buio. Il successo sul campo del Sassuolo ha infatti ridato un minimo di entusiasmo ad un ambiente altrimenti in depressione crescente, ma non può certamente bastare. Il Napoli dovrà giocoforza mettere in campo una prova di livello anche al cospetto di una squadra forte e ben organizzata come quella allenata da Antonio Conte. Per riuscire nell’impresa Insigne compagni avranno anche bisogno dell’aiuto del pubblico del San Paolo. Proprio a tal proposito è ancora in corso la vendita dei biglietti per Napoli-Inter di lunedì alle ore 20.45.

Napoli-Inter, prezzi e dettagli sui biglietti: prosegue la vendita

Ecco tutte le informazioni utili per i biglietti di Napoli-Inter: “Sono in vendita i biglietti per la gara di Campionato Napoli – Inter che si disputerà il 6 Gennaio 2020 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli. Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo la fidelity, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it. Per i possessori della Club Azzurro Card e della Fan Away, si consiglia di verificarne la scadenza. Qualora la card risulti scaduta sarà necessario dotarsi della nuova Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, acquistabile on line, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it”.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 110,00

Tribuna Nisida € 90,00

Tribuna Family Adulto € 20,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.