Calciomercato Napoli, De Laurentiis non molla Hysaj: tre club interessati

Nonostante non sia più centrale nel progetto del Napoli, De Laurentiis non sembra comunque intenzionato a lasciare partire Elseid Hysaj.

Un centrocampista, ma non solo per il Napoli. Sono giorni intensi infatti in casa azzurra, con la dirigenza al lavoro per chiudere l’operazione Lobotka con il Celta Vigo. Uno step che rappresenta una priorità assoluta per dare modo a Gennaro Gattuso di imbastire al meglio il proprio 4-3-3, rimodellando la rosa di Ancelotti costruita sul 4-4-2. Il club azzurro deve infatti chiarire anche la situazione delicata legata agli esterni difensivi. Cinque i terzini in organico per due soli posti da titolare. Un numero probabilmente eccessivo che in estate aveva fatto presagire l’addio di Elseid Hysaj per lasciar posto alla concorrenza. Eppure nonostante tutto il terzino albanese è riuscito a ritagliarsi il suo piccolo spazio, soprattutto negli ultimi due mesi, raccogliendo un totale di 6 presenze in questa Serie A. Il tutto è stato però agevolato dai problemi fisici di Malcuit e del solito Ghoulam.

Calciomercato Napoli, dalla Juventus alla Roma: tutte su Hysaj

Proprio la condizione fisica deficitaria dei suoi colleghi di reparto ha consentito a Hysaj di rimanere nei radar del Napoli sia con Ancelotti che con Gattuso. Proprio il caso legato a Faouzi Ghoulam potrebbe però cambiare il destino dell’albanese che alla chiusura dello scorso mercato estivo sembrava un separato in casa pronto a salutare alla prima occasione utile. L’inaffidabilità del mancino algerino, secondo quanto sottolineato anche da ‘Tuttosport’, potrebbe indurre De Laurentiis a non lasciar partire Hysaj, jolly difensivo capace di disimpegnarsi sia a destra che a sinistra. Ghoulam d’altronde ha giocato pochissimo e per lui si parla molto di un possibile ritorno in Francia. Fin quando non verrà chiarita la posizione dell’ex Saint Etienne ADL blinderà l’esterno basso dell’Albania, con buona pace delle squadre interessate. Su Hysaj avevano infatti messo gli occhi Juventus, Roma e persino il Tottenham.