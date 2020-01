Gli occhi del Napoli sarebbero finiti anche su Neal Maupay, autentica rivelazione del Brighton in questa prima metà di Premier League.

Il Napoli attualmente è un vero e proprio cantiere aperto soprattutto dall’arrivo di Gennaro Gattuso. Il tecnico lavora sul campo per ritrovare la verve perduta di una squadra che smarrito se stessa, mentre la dirigenza al di fuori del rettangolo di gioco sta facendo di tutto per portare i rinforzi giusti all’allenatore calabrese ex Milan. Il reparto maggiormente in fermento è il centrocampo con i vari Lobotka e Demme che potrebbero arrivare a gennaio, mentre per l’estate si sta puntando forte su Rrahmani a Amrabat del Verona. Il Napoli però tiene d’occhio anche il mercato internazionale degli attaccanti, soprattutto in ottica futura. Il destino di Dries Mertens è infatti tutt’altro che legato ai partenopei e non è escluso l’arrivo di un nuovo bomber per la prossima estate, quando il belga dovrebbe lasciare a parametro zero a meno di rinnovi inaspettati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cessione Mertens, piovono conferme sulla Roma: la situazione

Calciomercato Napoli, occhi su Maupay: la rivelazione della Premier League

Dall’Inghilterra emerge una nuova candidatura per l’attacco del Napoli. Secondo quanto riferito dal ‘Daily Telegraph’ infatti la dirigenza partenopea in questa stagione sta monitorando da vicino e con grande attenzione l’evoluzioni di Neal Maupay. Si tratta di un polivalente attaccante franco-argentino classe ’96 di proprietà del Brighton autentica rivelazione di questo avvio di stagione in Premier League. Per lui ben 7 gol messi a segno in 21 presenze in una squadra che naviga in acque tranquille ma che di certo non domina le partite. Nonostante il salto di categoria, dopo aver incantato in Championship, l’ex centravanti del Brentford non ha minimamente risentito della differenza di campionato attirando l’attenzione di diversi club tra i quali si è aggiunto lo stesso Napoli di De Laurentiis. A rendere problematica l’eventuale trattativa è però il prezzo di Maupay, valutato dal Brighton già circa 45 milioni di euro.