Barcellona, UFFICIALE: tegola per Valverde, Napoli a rischio

Il Barcellona ha reso noto che Luis Suarez domani dovrà sottoporsi a intervento chirurgico, costringendo l’uruguaiano a un lungo stop. Napoli a rischio.

Il Napoli non vive un grande momento vista la crisi di risultati che imperversa sulla compagine ora allenata da Gennaro Gattuso. Una situazione complicata da gestire soprattutto in ottica doppio impegno Champions contro il Barcellona del pallone d’oro Lionel Messi. Una sfida sulla carta proibitiva vista la situazione attuale ma che i blaugrana potrebbero dover affrontare senza un elemento importante. Se il Napoli infatti non è al 100% si può dire lo stesso anche del Barça, reduce dal clamoroso KO in rimonta in Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid al quale si è unita anche la beffa dell’infortunio occorso a Luis Suarez. Il club catalano, infatti, ha reso noto che il bomber uruguaiano omani dovrà sottoporsi a intervento chirurgico dopo la lesione al menisco esterno del ginocchio destro, riportata proprio nel match perso contro i ‘colchoneros’ di Simeone.

Verso Napoli-Barcellona col rischio Suarez: domani l’operazione

Il Barcellona ha comunicato sul proprio sito ufficiale che: “Luis Suárez sarà operato domani domenica dal Dr.Ramon Cugat per un infortunio al menisco esterno del ginocchio destro. Una volta eseguito l’intervento chirurgico, il club pubblicherà un altro comunicato stampa”. Il rischio è comunque di uno stop piuttosto lungo intorno alle sei settimane, con la presenza del ‘Pistolero’ in occasione del match di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma il 25 febbraio contro il Napoli ad ora in dubbio.

