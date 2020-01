Biglietti Napoli-Barcellona: prezzi, dettagli e dove comprarli

Tutte le informazioni utili relative ai biglietti di Napoli-Barcellona, match di andata degli ottavi di Champions League.

C’è ovviamente grandissima attesa a Napoli per la gara in programma il 25 febbraio 2020 quando al ‘San Paolo’ arriverà il Barcellona di Messi, partita valida come andata degli ottavi di Champions League. Le due squadre non si sono mai affrontate in partite ufficiali ma il Barcellona ha vinto entrambe le amichevoli giocate la scorsa estate contro il Napoli: 2-1 4-0. Messi quindi calcherà finalmente il prato che fu del suo idolo Maradona, al quale è stato spesso accostato per nazionalità e caratteristiche tecniche. Peraltro Diego arrivò a Napoli proprio da Barcellona.

Biglietti Napoli-Barcellona, prezzi e dettagli

Il sito ufficiale del Napoli non ha ancora comunicato i dettagli sulla vendita dei biglietti per la gara casalinga contro il Barcellona.

I biglietti per assistere al match saranno in vendita on line su Ticketone e presso le abituali rivendite autorizzate. Gli abbonati alle gare interne degli azzurri per la stagione calcistica 2019-2020 (e anche coloro che sottoscriveranno il mini-abbonamento per il girone di ritorno) avranno un diritto di prelazione sull’acquisto dei tagliandi.

Il Barcellona invece ha già messo in vendita i biglietti disponibili per il Settore Ospiti del San Paolo al costo di 70 euro.

Tutte le notizie sui prezzi, date e modalità di vendita dei tagliandi, saranno pubblicate su questa pagina appena disponibili.