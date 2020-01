Calciomercato Napoli, non solo Demme e Lobotka: doppio assalto

Dopo l’ufficialità di Demme e quella prossima di Lobotka, il Napoli si concentrerà nelle altre zone del campo con Tsimikas e Politano nel mirino.

È arrivata nel pomeriggio di ieri l’ufficialità dell’acquisto di Diego Demme da parte del Napoli che ha così inserito in rosa il primo rinforzo per Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese nelle prossime ore si appresta inoltre ad accogliere anche Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco proveniente dal Celta Vigo per il quale manca praticamente solo la firma dopo una lunga ed estenuante trattativa con i galiziani. Un doppio colpo in mediana che servirà al tecnico azzurro per impostare al meglio la propria idea di gioco, fin qui leggermente frenata dai limiti della rosa partenopea proprio in quella zona di campo. Archiviato il centrocampo la dirigenza del Napoli sposterà poi il tiro su altri ruoli provando soprattutto a migliorare la batteria di esterni, sia offensivi che difensivi.

Calciomercato Napoli, pronti gli assalti a Tsimikas e Politano: la situazione

Il mercato del Napoli non è assolutamente terminato, ed anzi è solo all’inizio. La priorità potrebbe diventare sistemare la fascia sinistra, in virtù del fatto che Ghoulam continua ad avere problemi fisici e non è mai riuscito a dare un apporto reale alla causa. Appena cinque presenze in questa Serie A per l’algerino che è diventato una pedina sacrificabile. Secondo quanto sottolineato dal ‘Corriere dello Sport’ per questo nel mirino è finito Kostas Tsimikas, terzino classe ’96 dell’Olympiacos, ritenuto dai vertici partenopei come l’erede dell’algerino che potrebbe tornare in Francia.

Gli azzurri potrebbero inoltre puntare ad un nuovo esterno d’attacco. L’altra tentazione porta infatti in casa Inter con il nome di Matteo Politano che potrebbe tornare in auge dopo l’ipotesi di scambio con Llorente tramontata sul nascere. Il quotidiano in tal senso fa sapere che il Napoli ci sta pensando al di là della cessione dello spagnolo. Su di lui però ci sarebbero anche Milan e Fiorentina.