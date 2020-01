Hirving Lozano ha fino a questo momento deluso le aspettative, ma spuntano alcune rivelazioni shock su un possibile astio con i senatori azzurri

Arrivato in pompa magna al Napoli durante quest’estate, Hirving Lozano sta diventando un vero e proprio oggetto misterioso. Dopo il buon esordio con gol arrivato nella gara persa 4-3 contro la Juventus che aveva fatto presagire il grande affare, l’esterno messicano fino a questo momento non si è assolutamente rivelato all’altezza delle aspettative. Tante ombre e poche luci in questa prima parte di stagione, che è stato relegato in panchina anche da Gattuso dopo l’esonero di Ancelotti. Di certo il momento a dir poco complesso che si sta vivendo in casa Napoli, non sta aiutando l’ex PSV Eindovhen, ma dal giocatore che è entrato nella storia come acquisto più costoso di tutti i tempi del Napoli era lecito aspettarsi di più. Solo scelta tecnica o c’è di più?

Lozano emarginato dal gruppo? Spunta la rivelazione a sorpresa

Dietro le recenti esclusioni di Hirving Lozano potrebbe esserci molto di più di una semplice scelta tecnica del tecnico Gennaro Gattuso. Ha del clamoroso infatti la rivelazione del giornalista di Repubblica Marco Azzi, che attraverso il suo account ufficiale Twitter ha risposto ad un tifoso azzurro con una pesante accusa verso alcuni senatori del Napoli: “Lozano è stato emarginato completamente dai compagni, solo perché è arrivato con uno stipendio da top e avrebbe potuto togliere il posto a uno dei senatori. Ma queste cose in tv non le dicono, vero?”.