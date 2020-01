Infortunio Zaniolo, sono tanti i messaggi che giocatori e non hanno inviato tramite social al trequartista giallorosso, infortunatosi ieri durante Roma-Juventus

Nella gara di ieri dell’Olimpico tra Roma e Juventus sul finire del primo tempo a seguito di uno scontro con Adrien Rabiot il giovane trequartista della Roma Nicolò Zaniolo è uscito dal campo infortunato. Sin dal primo momento le sue condizioni hanno fatto presagire il peggio: il nazionale italiano ha immediatamente chiesto il cambio, è scoppiato in lacrime ed è uscito dal campo trasportato dalla barella. Le brutte sensazioni hanno poi purtroppo trovato riscontro dopo l’esito medico, che è stato dei più impietosi: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Per Zaniolo la stagione dunque è praticamente conclusa, e con ogni probabilità sarà costretto anche a saltare l’Europeo con la Nazionale di Roberto Mancini.

Infortunio Zaniolo, tanti messaggi per lui: ci sono due azzurri

Dopo la notizia del brutto infortunio di Nicolò Zaniolo, tantissimi suoi colleghi attraverso i loro account ufficiali sui vari social network hanno espresso parole di conforto per il trequartista giallorosso. Tra questi, anche il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, suo compagno nella Nazionale di Mancini, e Arkadiusz Milik, che sa bene cosa si prova quando capita un infortunio del genere.

“Forza Nicolò, ti aspettiamo presto”, ha così scritto Lorenzo Insigne sul suo account ufficiale Instagram, mentre Milik gli ha augurato di tornare per Euro 2020: “Io so come ci si sente… ma so anche che con la forza e la passione si torna più forti di prima. Ci vediamo agli Europei, forza Nicoló”.