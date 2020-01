Le probabili formazioni di Napoli-Perugia, ottavi di finale di Coppa Italia che potrete seguire in TV e in streaming. Le scelte di Gattuso.

Archiviato il beffardo KO rimediato sabato contro la Lazio, il Napoli di Gennaro Gattuso proverà oggi pomeriggio a rialzare la testa approfittando dell’impegno non troppo complicato di Coppa Italia contro il Perugia. Non un gran momento anche per i biancorossi che in Serie B sono reduci da un solo successo nelle ultime cinque che certifica uno stato di salute non esaltante. Ad ogni modo la truppa azzurra non dovrà sottovalutare l’impegno odierno in gara secca che determinare il prosieguo del cammino nella coppa nazionale della squadra di De Laurentiis che potrebbe fare proprio di questo trofeo l’obiettivo principale della stagione. Gattuso dovrebbe confermare gran parte dell’undici titolare visto contro la Lazio, anche perché non ci sono stati recuperi da parte degli infortunati di spessore.

LEGGI ANCHE >>> Da Koulibaly a Ospina, Gattuso come Sarri: a difesa del proprio credo

Napoli-Perugia, le probabili formazioni: dubbio su Demme

Con Karnezis non al meglio il favorito tra i pali dovrebbe essere ancora Ospina al posto del titolare Alex Meret. In difesa questa volta riposo per Di Lorenzo con Luperto che potrà quindi giocarsi al fianco di Manolas una chance importante in una difesa completata da Hysaj e Mario Rui. A centrocampo occasione per Elmas, in una mediana probabilmente con Fabian e Zielinski, che dovrebbero avere la meglio sul neo acquisto Demme, convocato da Gattuso nonostante i pochi allenamenti. Per il tedesco potrebbe comunque esserci spazio nella ripresa. Meno incertezze in attacco dove dovrebbe essere la volta di Lozano e Llorente con uno tra Insigne e Younes.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, chance in difesa: contatti con l’entourage

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Luperto, Mario Rui; Elmas, Zielinski, Fabian Ruiz; Lozano, Llorente, Insigne (Younes). All.: Gattuso.

Perugia (3-5-2): Fulignati; Rodin, Gyomber, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Iemmello, Falcinelli. All. Cosmi

Napoli-Perugia, dove vederla in TV e in streaming

Napoli-Perugia in programma quest’oggi alle ore 15 sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, che manderà in onda la partita in diretta su Rai Due (canale 2 del digitale terrestre e in HD sul canale 502). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in diretta streaming grazie a Rai Play, servizio di streaming disponibile su PC, smartphone e tablet.