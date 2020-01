Deloitte Football Money League ha stilato la classifica dei ricavi dei club. Una sola italiana nella top 10, Napoli al ventesimo posto.

È il momento di tirare le somme. A farlo ci ha pensato Deloitte Football Money League 2020 con la classifica dei ricavi complessivi delle società di calcio valida per la stagione passata. Nell’annata 2018-2019 il Barcellona è riuscito quindi a scavalcare gli storici rivali del Real Madrid in vetta alla graduatoria, con un fatturato monstre da 840 milioni di euro, unica società a superare quota 800 in stagione. Alle spalle dei campioni di Spagna l’altra grande potenza del calcio iberico: i ‘blancos’ di Florentino Perez fermi a quota 757,3, mentre chiude il podio il Manchester United con un fatturato da ben 711,5 milioni di euro, in crescita rispetto alle cifre dello scorso anno. Impressionano anche Bayern Monaco e Paris Saint Germain, rispettivamente quarta e quinta con 660 e 635,9 milioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Napoli-Perugia, le probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Deloitte, la classifica dei ricavi dei club: Napoli solo ventesimo

Tra le italiane la migliore è la Juventus di Agnelli che chiude proprio la top ten con ben 459,7 milioni di euro, cifra agevolata anche dal fattore CR7. Il secondo club di Serie A è invece l’Inter, piazzata al quattordicesimo posto con 364,6 e con un +30% rispetto allo studio precedente. Sedicesima piazza per la Roma a quota 231 mentre chiude il quadro il Napoli con 207,4 proprio al ventesimo posto in classifica. Nel caso degli azzurri è bassissima, per motivi noti, la percentuale relativa agli incassi relativi al San Paolo (8%).

La classifica dei ricavi di club: