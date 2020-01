Napoli-Perugia, le formazioni ufficiali: sorpresa in difesa

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Perugia, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le scelte di Gattuso.

Calcio d’inizio alle ore 15 per Napoli-Perugia che aprirà questo martedì di Coppa Italia. Gli azzurri sono chiamati a non fallire dopo le tre sconfitte in quattro giornate sotto la gestione Gattuso. La truppa partenopea deve necessariamente rialzare la testa e trovare la prima vittoria di un 2020 che dovrà essere per forza di case nel segno della rinascita. La situazione in campionato è tragica con una distanza siderale dal quarto posto che vale l’accesso alla Champions League. Per questo motivo la Coppa Italia non va sottovalutata e diventa un vero e proprio obiettivo.

Napoli-Perugia, le formazioni ufficiali: Gattuso sceglie Di Lorenzo

Il Napoli ha da poco diramato la formazioni ufficiale in vista della sfida odierna contro il Perugia. Gattuso si affida nuovamente ad Ospina tra i pali nonostante il grave errore contro la Lazio. In difesa a sorpresa tocca ancora a Di Lorenzo centrale insieme al solito Manolas mentre sulle fasce ci sono ancora una volta Hysaj e Mario Rui. In mediana la novità è rappresentata dal soli Elmas che completa il reparto insieme a Fabian Ruiz e Zielinski per un centrocampo giovane e di qualità. In attacco con il capitano Lorenzo Insigne la spuntano Fernando Llorente e Hirving Lozano.

A sorprendere rispetto ai pronostici della vigilia è quindi l’assenza di Luperto che è a casa con l’influenza come sottolineato dallo stesso club azzurro su Twitter.

Napoli-Perugia, le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Fabian, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne.

Perugia (3-5-2): Fulignati; Rodin, Gyomber, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Iemmello, Falcinelli. All. Cosmi (In attesa di comunicazione ufficiale)