Calciomercato Napoli, ipotesi Premier: l’apertura di Llorente

Fernando Llorente non sembra più un elemento importante nel progetto del Napoli con l’avvento di Gattuso. Lo spagnolo sarebbe tentato dall’ipotesi inglese.

Dopo tanta panchina e nessun sussulto nelle prime uscite con Gattuso alla guida, nella gara di Coppa Italia vinta ieri contro il Perugia, Fernando Llorente ha avuto finalmente la sua prima chance da titolare con il nuovo tecnico che fino a questo momento ha sempre preferito il più tonico Milik. Non sono bastati però neanche 90 minuti pieni contro i biancorossi di Cosmi al centravanti spagnolo per ritrovare il gol che continua a latitare, così come le buone prestazioni. È evidente infatti come il passaggio al 4-3-3 e il buon momento di forma del bomber polacco abbiano fatto scivolare sempre più indietro nelle gerarchie Fernando Llorente che ora sembra diventato anche una pedina cedibile sul mercato del Napoli. Lo spagnolo fortemente voluto da Ancelotti, con il tecnico di Reggiolo stava trovando una discreta continuità di impiego e rendimento a dispetto dell’età avanzata, ma con Gattuso le cose sono cambiate.

Calciomercato Napoli, occhi del Tottenham su Llorente: destinazione gradita

Non è dunque da escludere un addio già a gennaio dello stesso Llorente. A caccia di un sostituto dell’infortunato Harry Kane che ne avrà per diverso tempo, il Tottenham sta guardando in Serie A e dopo le tante voci sul milanista Piatek potrebbe alla fine puntare sull’usato sicuro con il nome dello spagnolo arrivano a Napoli a parametro zero nuovamente in voga.

Con Gattuso sta trovando meno spazio e il club difficilmente si opporrebbe alla partenza in prestito. Quella degli ‘Spurs’ potrebbe essere una pista concreta in quanto secondo le informazioni riportate dal ‘Daily Star’, lo stesso Llorente sarebbe tentato dall’ipotesi di un ritorno a Londra. Una vera e proprio apertura all’addio che potrebbe consumarsi nelle prossime settimane qualora gli inglesi provassero davvero ad affondare.