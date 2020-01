Napoli, Mertens di nuovo in città: la data del possibile rientro in campo

Napoli, Mertens di nuovo in città: la data del possibile rientro in...

Dries Mertens è tornato a Napoli dopo le cure svolte in Belgio relative all’ultimo infortunio. Ecco quando potrebbe tornare in campo l’attaccante di Gattuso.

È tornato al successo il Napoli di Gennaro Gattuso ieri pomeriggio al San Paolo contro il piccolo Perugia nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Bastano un tempo e due calci di rigore trasformati da Insigne agli azzurri per ritrovare un accenno di sorriso e caricarsi a dovere in vista della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina di sabato sera. Nel successo raccolto ieri Gattuso ha comunque dovuto fare a meno di diverse pedine importanti che spera di recuperare naturalmente al più presto possibile. Out infatti i vari Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Luperto e Mertens solo per citarne alcuni. Una situazione quella degli infortunati che sta tenendo banco in casa Napoli ormai da diverse settimane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli-Perugia, Gattuso si sfoga: “Basta giochini. Non ho offeso Ancelotti”

Napoli, il rientro di Mertens: possibile ritorno con la Juventus

Tra gli infortunati occhi puntati soprattutto su Mertens, partito per il Belgio con l’intento di curarsi e di ritorno a Napoli, come confermato ieri in conferenza dallo stesso Gattuso: “Mertens arriva stasera o domattina, s’è curato, gli mancheranno 4-5 giorni perché da 10 giorni non tocca palla, speriamo di averlo per settimana prossima. Koulibaly abbiamo provato, ha lavorato 4-5 giorni, ma non mi va di rischiarlo, io vorrei farlo sempre giocare ma non posso rischiare fino a quando non è pulito con questo edema, sono 5 settimane, avevamo detto 5-6 settimane. Ghoulam ha fatto 10 giorni buoni, poi ha avuto un fastidio muscolare, fermo 5-6 giorni, da domani farà lavoro di gruppo al 50-60%”.

Pronto a tornare quindi Dries Mertens che come confermato anche da ‘TV Luna’ è già rientrato a Napoli dopo le cure in Belgio con Gattuso che spera di recuperarlo al meglio per la sfida casalinga contro la Juventus.