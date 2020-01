Calciomercato Napoli, dalla Spagna: doppio colpo possibile

Non solo acquisti, ma anche possibili cessioni. Il Napoli dovrà fare i conti con le numerose operazioni di mercato: le ultime

Il calciomercato di gennaio è utile non solo per il presente, ma anche per il futuro. In vista della prossima stagione potrebbero esserci rapidi capovolgimenti di fronte per quanto riguarda le strategie del Napoli. Come svelato dal portale spagnolo “Ok Diario” il Real Madrid potrebbe pensare al doppio colpo: prima Fabian Ruiz, poi Kylian Mbappé. Secondo le ultime indiscrezioni gli agenti dello spagnolo si sarebbero riuniti con José Angel Sanchez, braccio destro di Perez. La trattativa con il presidente De Laurentiis sarà molto difficile visto che Fabian fa parte del progetto tecnico-tattico dei partenopei. Ora con gli arrivi di Demme e Lobotka, lo stesso giocatore azzurro tornerà nella sua posizione ideale, ossia quella di interno del centrocampo a tre dopo alcune prove in cabina di regia che non hanno entusiasmato più di tanto.

Calciomercato Napoli, involuzione per Fabian

La prima parte di stagione non è stata esaltante per lo stesso centrocampista del Napoli così come il resto della squadra. Lo spagnolo sarebbe finito nuovamente nel mirino del Barcellona con l’arrivo di Quique Setien, suo mentore proprio ai tempi del Betis Siviglia visto che l’ha lanciato nel calcio che conta. Ora lo stesso talentuoso giocatore azzurro potrebbe riscattarsi con una seconda parte di stagione importante. Poi per il futuro tutto sarà deciso nei prossimi mesi con il Napoli voglioso di collezionare punti importanti per la risalita in classifica. La zona Europa è un po’ distante, ma tutto è ancora possibile.