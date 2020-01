Calciomercato Napoli, arriva il colpo in difesa. Visite mediche in corso

Calciomercato Napoli, arriva anche il colpo in difesa. Il calciatore è già a Villa Stuart per svolgere gli esami di rito. E le sorprese potrebbero non essere finite

Dopo Diego Demme e Stanislav Lobotka, il Napoli ha messo a segno un nuovo colpo di mercato, questa volta in difesa. Si tratta di Amir Rrahmani, difensore classe 1994 dell’Hellas Verona che sta disputando un’ottima stagione con la maglia del club veneto. L’accordo è stato trovato sulla base di 14 milioni complessivi tra parte fissa e bonus, ed il giocatore già in mattinata si è recato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito. Il difensore kosovaro però terminerà la stagione in corso con l’Hellas, e si aggregherà alla sua nuova squadra a partire dalla prossima estate. Con Rrahmani sono tre adesso i giocatori acquistati dal Napoli in questa sessione di calciomercato invernale, ricca di sorprese come non accadeva ormai da tanto tempo.

Calciomercato Napoli, non solo Rrahmani: si spinge per Amrabat

Dopo aver chiuso per Amir Rrahmani il Napoli non ha intenzione di fermarsi, ed è al lavoro con l’Hellas Verona per cercare di chiudere il più in fretta possibile anche l’operazione Amrabat. Come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, il Napoli vorrebbe acquistare il centrocampista marocchino con la stessa formula con cui ha acquistato il centrale kosovaro, lasciando il calciatore a Verona sino al termine della stagione. La trattativa potrebbe concludersi intorno ai 15 milioni, per un totale di 30 milioni complessivi considerando l’operazione Rrahmani. Ma per Amrabat il discorso è un po’ più complicato, perchè c’è da battere anche la concorrenza di altre squadre, tra cui l’Inter, che si sono interessate al calciatore.