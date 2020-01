Calciomercato Napoli, futuro Hysaj: l’agente svela tutto

Ad un passo dalla cessione con Ancelotti alla conferma con Gattuso: il futuro di Elseid Hysaj è sempre in bilico, parla l’agente Giuffredi

Da seconda scelta a titolare: la vita del terzino albanese del Napoli, Elseid Hysaj, è cambiata ancora una volta. Sulla questione rinnovo è intervenuto Mario Giuffredi, suo procuratore, che ha svelato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Ne stiamo parlando, ma Hysaj tra un anno sarà un giocatore libero. So che Gattuso lo stima tantissimo, nelle loro riunioni ha spesso detto che trovare un giocatore di 25 anni con la sua esperienza, forte quanto lui, non è semplice e perderlo a zero sarebbe stupido”. Poi ha aggiunto: “I presupposti sono quelli di venderlo per bene: sono in sofferenza perché il progetto era quello di prendere Di Lorenzo per far andarlo via “.

Calciomercato Napoli, la scelta di Hysaj

In scadenza nel giugno 2021, Hysaj ha collezionato finora 533 minuti conquistando maggiore considerazione dopo l’arrivo dell’allenatore calabrese. Con le varie defezioni nel reparto difensivo lo stesso terzino albanese potrebbe diventare un “nuovo” rinforzo per il Napoli, pronto a riscattarsi dopo una prima parte di stagione davvero deludente. Già a partire dalla prossima sfida con la Fiorentina, la prima di ritorno, gli azzurri cercheranno di conquistare i tre punti che mancano da troppo tempo davanti al proprio pubblico. Lo stesso agente di Hysaj, infine, ha provato a spiegare i motivi dell’addio di Ancelotti: “Ha fallito per un semplice motivo: il Napoli non è una squadra di campioni, vanno allenati e coltivati col lavoro quotidiano e questo non l’ha fatto. Ha sempre allenato grandi club dove si fa il gestore, non l’allenatore”.