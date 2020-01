Calciomercato Napoli, Gaetano ai saluti: spunta il giorno decisivo

Dopo un girone d’andata di solo apprendistato, Gianluca Gaetano sembra pronto a lasciare Napoli in prestito per andare a maturare alla Cremonese.

Nella giornata di ieri è arrivato il secondo colpo ufficiale nel giro di una manciata di giorni per il Napoli che ha siglato un accordo anche con Stanislav Lobotka dopo aver prelevato dal Lipsia Diego Demme. Doppio acquisto a centrocampo per la gioia di Gattuso che vede quindi arrivare forze fresche in mediana, reparto che più di tutti aveva bisogno di un forte restyling dal calciomercato di gennaio. I due nuovi arrivati vanno a riempire il buco davanti alla difesa coperto solo parzialmente e senza particolari esiti positivi dai vari Fabian ed Allan nelle prime uscite con l’ex milanista in panchina. Ora con due mediani veri, seppur con caratteristiche differenti, il centrocampo del Napoli può definirsi completo. Una situazione di organico che ridisegna inevitabilmente anche il destino del giovane Gianluca Gaetano.

Calciomercato Napoli, Gaetano verso la Cremonese: il giorno decisivo

Il doppio arrivo di Demme e Lobotka concede dunque il via libera definitivo alla cessione in prestito di Gianluca Gaetano che nella stagione in corso ha indossato la maglia azzurra solamente per uno spezzone di partita contro il Genk in Champions League nell’ultima di Ancelotti. Una situazione ovviamente deleteria per il classe 2000 del Napoli che dopo tanto apprendistato tra panchina e allenamenti necessita chiaramente di giocare per poter proseguire nel suo naturale percorso di crescita. A regalargli minuti preziosi dovrebbe essere la Cremonese di Rastelli in Serie B. Secondo le indiscrezioni raccolte da ‘Calciomercato.it’, il trasferimento in prestito secco ai grigiorossi è in dirittura d’arrivo: in tal senso il giorno decisivo per la chiusura dovrebbe essere venerdì.

