Coppa Italia, ufficializzate le date dei quarti di finale: il programma

Sono state ufficializzate date ed orari dei quarti di finale di Coppa Italia. Sfide in gara unica che vedranno il Napoli protagonista al San Paolo contro la Lazio.

In attesa di chiudere il quadro con il confronto di questa sera al ‘Tardini’ tra Parma e Roma, sono state ufficializzate tutte le date e gli orari dei quarti di finale di Coppa Italia. Le partite si giocheranno tra il 21 e il 29 gennaio, tutte in orario serale con il Napoli che aprirà il quadro contro la Lazio. Gli azzurri di Gattuso dopo aver superato senza particolari patemi il Perugia di Cosmi agli ottavi, dovranno vedersela contro la squadra più in forma del campionato. I biancocelesti di Simone Inzaghi sono infatti in serie positiva da oltre 10 partite e non sembrano avere alcuna intenzione di fermarsi. La Lazio ha inoltre una Coppa Italia da difendere dopo la vittoria in finale dello scorso anno al cospetto dell’Atalanta. Si tratta quindi di una squadra estremamente abituata a giocare questo tipo di sfide.

Coppa Italia, il programma dei quarti: date e orari

Ad aprire il programma dei quarti di finale di Coppa Italia ci penseranno quindi Napoli e Lazio al San Paolo martedì 21 gennaio alle ore 20.45. Il giorno dopo allo stesso orario sarà poi la volta della Juventus, vittoriosa contro l’Udinese, che dovrà vedersela contro la vincente di Parma-Roma di questa sera.

Le altre due sfide si disputeranno poi il martedì e mercoledì seguenti con Torino-Milan prima e Inter-Fiorentina a chiudere infine il quadro dei quarti di finale in gara secca.

Di seguito, il comunicato della Lega Calcio e il programma dei quarti di finale:

Napoli-Lazio, martedì 21 gennaio 20.45

Vincente Juventus-Vincente Parma/Roma, mercoledì 22 gennaio 20.45

Torino-Milan, martedì 28 gennaio 20.45

Inter-Fiorentina, mercoledì 29 gennaio 20.45