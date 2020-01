Biglietti Napoli-Lazio, prezzi e dettagli: c’è la promo “Juventus”

Biglietti Napoli-Lazio, il club azzurro inserisce una speciale promo per chi acquisterà anche i biglietti di Napoli-Juventus, in programma 5 giorni dopo

Con la vittoria per 2-0 rifilata martedì scorso ai danni del Perugia in Coppa Italia, il Napoli si è qualificato ai quarti di finale, dove incontrerà la Lazio, che ha vinto 4-0 contro la Cremonese agli ottavi. Le due squadre si sfideranno al San Paolo il prossimo 21 gennaio alle ore 20:45, e per l’occasione dalle ore 15:00 di oggi sono già in vendita i biglietti della partita.

Ecco i prezzi di listino per Napoli-Lazio, andata dei quarti di finale di Coppa Italia.

Tribuna Posillipo € 30,00

Tribuna Nisida € 20,00

Tribuna Family € 8,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 14,00

Curve € 10,00. -N

Biglietti a prezzo ridotto previsti solo per la Tribuna Family.

Biglietti Napoli-Lazio, c’è la promo “Juventus”

In occasione dell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Napoli-Lazio, il club azzurro ha inserito una speciale promo riservata a chi acquisterà i biglietti anche i biglietti di Napoli-Juventus, in programma al San Paolo il prossimo 26 gennaio. La promo sarà valida solo per lo STESSO utilizzatore che acquisterà i biglietti delle due partite nello STESSO settore.

Continuano, inoltre, i privilegi per gli abbonati della stagione in corso, i quali potranno usufruire di una tariffa agevolata “promo abbonato” se acquisteranno il biglietto, per la gara di Coppa Italia, entro e non oltre le ore 23.59 di Domenica 19 Gennaio.

Ecco i prezzi dei biglietti di Napoli-Lazio per gli abbonati e per chi acquisterà anche un biglietto per Napoli-Juventus:

Tribuna d’Onore € 40,00

Tribuna Posillipo € 14,00

Tribuna Nisida € 10,00

Distinti € 10,00

Curve € 5,00.