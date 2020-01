Ecco le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina, anticipo del sabato sera della 20/a giornata di Serie A. Dove vederla in TV e streaming.

Riparte dal San Paolo il campionato del Napoli che sabato sera affronterà la Fiorentina di Iachini per la prima giornata di ritorno di Serie A nell’anticipo serale. I partenopei di Gattuso sono reduci dal buon successo in Coppa Italia contro il Perugia valso il passaggio del turno e il successivo confronto di martedì contro la Lazio. Una vittoria per 2-0 che seppur non clamorosa risulta utile a ritrovare parzialmente il sorriso dopo un lungo periodo di astinenza di successi casalinghi. Discorso simile per la Fiorentina che in settimana ha superato nella medesima competizione una grande Atalanta grazie ad una rete di Lirola nel finale e nonostante l’espulsione per doppia ammonizione di Pezzella. Una prova quindi di carattere per la truppa di Iachini che vorrà di certo provare a replicare al San Paolo contro il Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, arriva il colpo in difesa. Visite mediche in corso

Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni: dubbio tra Demme e Fabian Ruiz

Gattuso deve fronteggiare l’emergenza in difesa, con Mario Rui squalificato e Koulibaly, Maksimovic e Malcuit fermi ai box. Scelte dunque abbastanza obbligate nella retroguardia con Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce e Luperto al centro della difesa insieme a Manolas. Tra i pali a spuntarla dovrebbe essere Ospina mentre l’unico vero dubbio arriva dalla mediana con Demme che spera di insidiare Fabian Ruiz, ancora favorito, per una maglia da titolare con Allan e Zielinski. In avanti Insigne giocherà insieme a Milik e Callejon.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, dalla Spagna: doppio colpo possibile

Per quanto riguarda la Fiorentina insieme al nuovo arrivato Patrick Cutrone dovrebbe ritrovare spazio dall’inizio Federico Chiesa.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian (Demme), Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini

ARBITRO: Pasqua (Paganesi-Colarossi, IV: Abisso, VAR: Fabbri, AVAR: Bindoni)

Napoli-Fiorentina, dove vederla in tv e streaming