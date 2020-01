Nel discorso cessioni potrebbe rientrare il nome di Amin Younes, poco visto quest’anno sia da Ancelotti che da Gattuso. Quattro possibili piste.

Il Napoli ha già piazzato i colpi Demme e Lobotka per l’immediato in attesa di ufficializzare anche l’acquisto del difensore del Verona, Rrahmani che dopo le visite mediche dovrebbe firmare il contratto con gli azzurri per poi tornare all’Hellas in prestito fino a fine stagione. Proprio la formula del trasferimento temporaneo appare quella più giusta anche per sfoltire la rosa di Gattuso cedendo già a gennaio quei calciatori poco impiegati e che sgomitano per avere un po’ di spazio sul terreno di gioco. Era il caso per esempio di Gianluca Gaetano, giovane canterano del Napoli che è volato in direzione Cremona per mettersi a disposizione del tecnico grigiorosso Rastelli con il chiaro intento di crescere ed accumulare minuti preziosi in Serie B. Formula del prestito per il talentino azzurro che spera di tornare a Castel Volturno più maturo e consapevole dei propri mezzi. Età diversa ma situazione simile anche per Amin Younes, poco inserito nel progetto e a caccia di una nuova avventura.

Calciomercato Napoli, dal Torino all’estero: 4 ipotesi per Younes

Nel discorso cessioni invece potrebbe infatti rientrare il nome di Amin Younes, poco visto quest’anno da Ancelotti prime e Gattuso poi, e smanioso di tornare a giocare con continuità. Le ipotesi per l’ex Ajax in questa finestra di gennaio di certo non mancano tra un ritorno in Germania e le chance Torino e Genoa come sottolineato anche da Valter De Maggio a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Younes potrebbe giocare in prestito. Su di lui ci sono Torino e Genoa. Il Toro ha in uscita Iago Falque e quindi si monitora il tedesco come sostituto. Su di lui ci sono però anche due squadra tedesche. È evidente che se Iago Falque dovesse rifiutare la corte della SPAL, il trasferimento di Younes si chiuderebbe, prendendo in considerazione solo le rimanenti scelte”.

Ancora incertezza intorno al tedesco che quasi certamente lascerà Napoli in questo inverno per andare a giocare. Insieme al suo procuratore e a Giuntoli il ragazzo sta passando al vaglio tutte le ipotesi.