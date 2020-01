Calciomercato Napoli, c’è la firma: annuncio a breve

Ancora un innesto in ottica futura per il Napoli: domani dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale per il giocatore che vestirà l’azzurro da giugno

Il Napoli non si ferma. Non solo presente, ma anche colpi decisivi per il futuro per anticipare le altre big. Come svelato da Sky Sport la società partenopea avrebbe chiuso l’operazione per il difensore dell’Hellas Verona Amir Rrahmani. Dopo le visite mediche di rito, nelle prossime ore ci sarà anche l’annuncio ufficiale dopo la firma sul contratto. Operazione da 14 milioni più 1.5 di bonus: per il giocatore, invece, contratto quinquennale da circa 1,8 milioni di euro. Già rientrato a Verona dove sarà in prestito fino al termine della stagione per contribuire alla salvezza della compagine guidata da Ivan Juric.

Calciomercato Napoli, l’elogio per Rrahmani

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto anche il suo ex allenatore ai tempi della Dinamo Zagabria, Mario Cvitanovic, che ha svelato: “Rrahmani è stato seguito, e non l’hanno comprato per avere uno in più. Non so quale sia l’idea del Napoli, né quale sarà il mercato in uscita: forse venderanno Koulibaly. Se vedono Amir come investimento futuro, faranno bene. Ha esperienza internazionale grazie alla nazionale kosovara, di cui è capitano, ed al passato nella Dinamo Zagabria”. Il giocatore vestirà la mag