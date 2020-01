Calciomercato Napoli, spunta di nuovo lo scambio: contatti frequenti

Il Napoli sarebbe sempre molto attivo sul fronte mercato tra acquisti e cessioni: l’affare saltato costringe allo scambio

Il Napoli non intende fermarsi dopo i due colpi Demme e Lobotka. I due calciatori azzurri sono stati già convocati da Rino Gattuso per la prima sfida di ritorno con il primo che ha fatto già il suo esordio in Coppa Italia contro il Perugia. Dopo l’affare saltato tra Roma e Inter con lo scambio Politano-Spinazzola, la compagine partenopea potrebbe tornare in corsa per l’esterno offensivo come svelato dalla Rai. Il giocatore romano, ex Sassuolo, non sarebbe entusiasta di tornare a Milano e vorrebbe subito trovare una nuova sistemazione. Lo scambio Politano–Llorente torna di moda prepotentemente con il Napoli pronto ad acciuffare l’occasione di mercato. L’Inter, dal canto suo, sarebbe vicinissima anche ad Oliver Giroud: in caso di mancato arrivo dell’ariete francese, il centravanti spagnolo potrebbe rappresentare una preziosa alternativa a Romelu Lukaku.

Calciomercato Napoli, Politano infuriato

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Matteo Politano stava esaudendo il sogno della vita: ossia quello di giocare con la squadra del suo cuore. L’esterno d’attacco nerazzurro è tornato a Milano per allenarsi e per essere a disposizione di Antonio Conte dopo alcuni giorni trascorsi nella Capitale in attesa di sviluppi positivi. Ora il suo futuro resta comunque in bilico con l’ad Beppe Marotta pronto a risolvere la situazione. Lo stesso attaccante del Napoli, Fernando Llorente, starebbe fuori dai piani tattici di Rino Gattuso, che proverà a recuperare in tempi brevi l’infortunato Dries Mertens nel ruolo di prima punta nella staffetta con Arek Milik.