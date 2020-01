Calciomercato Napoli, offerta folle per Koulibaly

Kalidou Koulibaly potrebbe decidere di ascoltare le proposte provenienti dall’estero con il PSG in pole per provare a strapparlo al Napoli.

È cambiata in pochi mesi la storia del Napoli e dei suoi calciatori. Ad inizio anno seconda forza del campionato ed antagonista designata della Juventus, mentre ora si ritrova a distanza siderale dalla zona Champions. Una clamorosa involuzione quella subita dalla truppa partenopea ora allenata da Gennaro Gattuso che sta provando ad uscire dalle sabbie mobili. Questa prima metà di stagione ha modificato anche i destini di alcuni calciatori importanti come Kalidou Koulibaly che ora non appare più così incedibile come nelle ultime sessioni di mercato. Secondo quanto sottolineato anche da ‘FootMercato’ ora le pretese economiche di De Laurentiis per una sua cessione si sarebbero chiaramente ridimensionate, intorno ai 75 milioni, ben lontano dai 100 milioni della scorsa estate. I colleghi francesi inoltre riportano come il forte senegalese sarebbe intenzionato a provare una nuova esperienza.

LEGGI ANCHE >>> I ‘resuscitati’ di Gattuso: chi sale nelle gerarchie del Napoli

Calciomercato Napoli, offerta del PSG per Koulibaly: cifre monstre

Secondo quanto rivelatoda ‘FootMercato’ lo stesso Koulibaly pare sia desideroso di cambiare aria con Leonardo che avrebbe iniziato le discussioni con il rappresentante del difensore del Napoli per provare a portarlo al Paris Saint Germain. L’ex dirigente del Milan disposto a mettere sul piatto delle trattative una proposta da 12 milioni di euro all’anno per convincere il forte difensore allenato da Gattuso, che a Parigi sarebbe il perfetto erede dell’esperto Thiago Silva. Per arrivare a Koulibaly, riluttante in passato a trasferirsi al PSG, i transalpini dovranno però convincere il Napoli oltre a battere la spietata concorrenza di club di alto profilo come City, United e persino Real Madrid che hanno incontrato l’agente del giocatore. In particolare i ‘Red Devils’ lo scorso anno erano stati in contatto con l’entourage.