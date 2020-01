Calciomercato Napoli, nuovi contatti: torna di moda lo scambio

Dopo l’affare saltato con la Roma per la cessione di Politano, l’Inter potrebbe tornare alla carica per uno scambio con Llorente del Napoli.

Il Napoli ha fin qui ufficializzato gli acquisti di Demme e Lobotka oltre ad aver chiuso per il difensore del Verona Amir Rrahmani in vista del prossimo giugno. La dirigenza azzurra non pare comunque intenzionata ad accontentarsi ed oltre a tenere d’occhio eventuali nomi per la corsia sinistra difensiva proverà comunque ad approfittare anche di altre occasioni che il mercato potrebbe presentare. Una di queste potrebbe arrivare direttamente dall’Inter con i nerazzurri che potrebbero intavolare nuovamente una trattativa per lo scambio Llorente-Politano già paventato nelle scorse settimane. Lo spagnolo fortemente voluto da Ancelotti, con il tecnico di Reggiolo stava trovando una discreta continuità di rendimento ma con l’avvento di Gattuso lo cose sono cambiate. L’ex juventino non sembra al centro del progetto e la cessione non è certo utopia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, offerta folle per Koulibaly

Calciomercato Napoli, nuovi contatti per lo scambio tra Llorente e Politano

Dal canto suo l’Inter è certamente una delle grandi protagoniste di questa sessione invernale di calciomercato. Il club nerazzurro, dopo aver annunciato l’arrivo di Young dal Manchester United, resta attivissimo per rinforzare anche l’attacco. Se fino a pochi giorni fa sembrava quasi fatta per Olivier Giroud, oggi torna di moda il nome del napoletano Fernando Llorente. Secondo quanto sottolineato da ‘Tuttosport’ potrebbe sbloccarsi il doppio prestito dello spagnolo azzurro e Politano ideato due settimane fa con l’Inter. L’esterno offensivo nerazzurro non andrà più alla Roma dopo uno scambio che sembrava ormai fatto con Spinazzola. Inoltre il Chelsea avrebbe bloccato la cessione di Giroud, motivo per cui i due ds Ausilio e Giuntoli sono tornati a dialogare. Non è quindi da escludere un ritorno di fiamma per lo scambio sull’asse Napoli-Inter.