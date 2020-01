Napoli-Fiorentina 0-2, non accadeva dal 2000: il dato inquietante

Ancora una sconfitta per Rino Gattuso alla guida del Napoli. Momento davvero delicato in casa azzurra con l’allenatore calabrese che non riesce più a vincere

Il Napoli perde nuovamente al San Paolo. Ancora una sconfitta per la compagine azzurra, che ha collezionato ancora una prova una prestazione indecente davanti al proprio pubblico. Una compagine senza carattere e senza idee di gioco: un nuovo risultato negativo per Rino Gattuso alla guida del Napoli. Come svelato da Dati Opta la statistiche per l’allenatore calabrese è davvero impetuosa: “Prima di Gattuso, l’ultimo allenatore ad aver perso 4 delle prime 5 gare alla guida del Napoli in Serie A è stato Zdenek Zeman nel 2000. Tribolato”. Da ben 20 anni non accadeva tutto ciò, ma ora va trovata subito una soluzione con una stagione che sta prendendo una brutta piega già da tempo. Dopo l’esonero di Ancelotti l’attuale tecnico della compagine azzurra non ha risollevato le sorti della squadra, anzi le cose sono addirittura peggiorate incredibilmente. Ora serve una scossa decisiva per tornare a gioire insieme, ma il clima non è più disteso come un tempo.

Napoli-Fiorentina 0-2, il tabellino del match

Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Luperto; Allan (56′ Demme), Fabiàn Ruiz, Zielinski (64′ Lozano); Callejon (75′ Llorente), Milik, Insigne. All: Gattuso

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert (87′ Ceccherini); Chiesa (78′ Sottil), Cutrone (66′ Vlahovic). All: Iachini

Marcatori: 26′ Chiesa, 74′ Vlahovic

Ammoniti: Hysaj (N), Demme (N), Dalbert (F)