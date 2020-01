Napoli-Lazio, le probabili formazioni: turnover per Gattuso

Si scende subito in campo. Gattuso dovrà scegliere il migliore undici in vista di Napoli-Lazio, gara valida per la Coppa Italia

Il Napoli vuole dimenticare la sconfitta cocente contro la Fiorentina. Martedì sera, 21 gennaio, al San Paolo arriverà la Lazio, che sta vivendo un periodo di forma entusiasmante. Gattuso dovrà provare a schierare la migliore formazione a disposizione cercando di recuperare in extremis gli infortunati Koulibaly e Mertens su tutti. Due giocatori-chiave che stanno mancando in questo momento nelle rotazioni della squadra dell’allenatore calabrese. Tra i pali ci sarà ancora una volta Ospina con la difesa a quattro composta da Hysaj, Manolas, Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo possibile rivoluzione con i due neo-acquisti Demme e Lobotka dal primo minuto insieme ad Allan: in avanti chance per Lozano con Milik e Insigne nel tridente offensivo.

Poco turnover, invece, per Simone Inzaghi che opterà per il solito 3-5-2. In avanti spazio al tandem Caicedo-Immobile, mentre a centrocampo spazio a Milinkovic, Parolo e Luis Alberto: sulle fasce agiranno Lazzari e Lulic.

Napoli-Lazio, i due schieramenti

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Demme, Lobotka; Lozano, Milik, Insigne.

All.: Gennaro Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

All.: Simone Inzaghi.