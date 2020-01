Calciomercato Napoli, cessione vicina: manca l’ultimo step

Il Napoli è sempre molto attivo anche sul fronte cessioni. La società partenopea pronta a chiudere l’operazione nelle prossime ore

Il Napoli non si ferma e proverà a puntellare la rosa a disposizione di Rino Gattuso tra acquisti e cessioni. Come svelato dal quotidiano sportivo Tuttosport il Torino sarebbe ad un passo dall’acquisto dell’attaccante tedesco Amin Younes. Tutto dipenderà dalla cessione di Iago Falque, sempre più vicino alla SPAL. Walter Mazzarri avrà così il suo rinforzo con l’ex azzurro Verdi che sta tradendo anche in Piemonte le sue aspettative dopo l’exploit arrivato con la maglia del Bologna. Finora il giocatore del Napoli ha collezionato soltanto 148 minuti con numerosi infortuni che lo hanno martoriato ancora nell’ultimo periodo. La cessione sembra ormai imminente con lo spazio che si è ridotto notevolmente. La sua esperienza in terra partenopea non è stata delle migliori dopo il suo arrivo dall’Ajax.

Calciomercato Napoli, Younes ai saluti

Dopo gli acquisti di Demme e Lobotka il Napoli cercherà di snellire la rosa a disposizione di Rino Gattuso. Younes saluterà gli azzurri per poi concentrarsi sulla sua nuova avventura. Lo stesso allenatore calabrese dovrà concentrarsi su due sfide importantissime, come contro la Lazio e la Juventus. Una settimana bollente che potrebbe cambiare definitivamente la stagione azzurra. La sconfitta contro la Fiorentina ha riportato ulteriori malumori in casa Napoli, che dovrà scuotersi notevolmente per non peggiorare le cose.