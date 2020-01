Napoli, mistero ritiro: il messaggio del club

La sconfitta con la Fiorentina di ieri sera ha mandato nuovamente in crisi il Napoli con i calciatori che avevano optato per il ritiro. Ora le cose sembrano già cambiate.

KO pesantissimo per il Napoli che ieri sera contro la Fiorentina ha palesato tutti i suoi problemi attuali. Quarta sconfitta nelle ultime cinque di campionato per la truppa di Gattuso che non è riuscito ancora a dare la giusta sterzata ad una barca ad oggi allo sbaraglio. Una situazione al limite che aveva portato la squadra a decidere per il ritiro come affermato ieri sera nel post-partita a ‘Sky Sport’ dallo stesso allenatore ex Milan: “Squadra in ritiro? Decisione che ha preso la squadra, non possiamo sottovalutare nulla. Bisogna guardarci in faccia e stare insieme, dirci quello che dobbiamo dire, sfogarsi. In questo momento non basta tutto quello che stiamo facendo”.

Napoli, ritiro già finito? Il comunicato ufficiale del club

Napoli in ritiro quindi su suggerimento degli stessi calciatori, evidentemente colpevoli di quanto sta accadendo in questo momento, e vogliosi di provare ad uscirne anche in vista dell’impegno ravvicinato di Coppa Italia contro la Lazio. Eppure al termine dell’allenamento odierno, i giocatori faranno ritorno alle rispettive abitazioni.

A rivelare questo improvviso cambio di carte in tavola ci ha pensato lo stesso Napoli con un comunicato apparso sul proprio sito relativo al report giornalieri: “Dopo la gara contro la Fiorentina, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma martedì al San Paolo per il quarto di finale di Coppa Italia (ore 20.45). La squadra ha svolto allenamento in palestra. Terapie e lavoro personalizzato per Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly. Il gruppo lascerà il Training Center nel pomeriggio per rientrare domani mattina“. Squadra quindi di nuovo a casa da oggi pomeriggio: mistero sul ritiro del Napoli.