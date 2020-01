Napoli, quanti problemi in zona gol: il dato sconcertante

Anche ieri contro la Fiorentina il Napoli di Gattuso è rimasto a secco. Il dato sui gol stagionali in campionato è sconcertante: quasi la metà delle reti messe a segno sono arrivati nelle prime quattro giornate.

Ancora una sconfitta per il Napoli di Gennaro Gattuso, la quarta nelle ultime cinque di campionato. Bottino piuttosto misero per il tecnico ex Milan che nella sua breve avventura in azzurro ha vinto in Serie A solo sul campo del Sassuolo cedendo invece il passo per ben tre volte in casa a Parma, Inter e Fiorentina, ed una volta in trasferta a Roma contro la Lazio. I progressi quindi stentano ad arrivare esattamente come i risultati che stanno pian piano logorando la deficitaria classifica del Napoli sempre lontanissimo dalla zona Champions League. Ieri i partenopei sono crollati tra le mura del San Paolo sotto i colpi della ‘viola’ trascinata da Vlahovic e Chiesa che hanno messo a nudo tutti i problemi della compagine di Gattuso. Tra i difetti principali della truppa azzurra c’è sicuramente il problema del gol come dimostra l’astinenza nelle ultime due di Serie A.

Napoli, il problema del gol: l’astinenza che condanna gli azzurri

Il problema del gol è un tarlo evidenziato dallo stesso José Callejon ha rilasciato ai microfoni di ‘Dazn’ prima dell’inizio del match contro la Fiorentina: “Ci stiamo allenando molto sulla fase di finalizzazione. Arriviamo tanto in porta, calciamo molto, ma non riusciamo a segnare. Queste cose si allenano e dobbiamo continuare a farlo. Ogni volta che si arriva sotto porta, dobbiamo essere concentrati e segnare”. Mancanza di cattiveria per il Napoli quindi che non riesce proprio a sbloccarsi negli ultimi metri.

Il dato sconcertante arriva dai numeri complessivi di queste prime 20 giornate di Serie A. Quasi la metà dei gol che il Napoli ha messo a segno nel corso di questo campionato sono arrivati nelle prime quattro giornate: 13 su 28 (il 46,4%). I restanti 15 sono giunti nelle successive 16 partite per una media inferiore alla rete ad allacciata di scarpe.