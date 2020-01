Calciomercato Napoli, UFFICIALE il colpo in difesa: il comunicato

Calciomercato Napoli, ufficiale il colpo in difesa degli azzurri. Il difensore arriverà a partire dalla prossima stagione, adesso si punta al centrocampista

Mancava solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: Amir Rrahmani è un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore dell’Hellas Verona, che il mese prossimo compirà 26 anni, giorni fa aveva già svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart, dove ha firmato il contratto che lo legherà agli azzurri per i prossimi anni, facendo poi ritorno a Verona per concludere la stagione in gialloblù. Dopo Lobotka e Demme gli azzurri piazzano il terzo colpo di questo calciomercato invernale, questa volta però per la prossima stagione. Nella giornata odierna è arrivata l’ufficialità, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del Napoli: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Amir Kadri Rrahmani e contestualmente di averlo girato in prestito all’Hellas Verona fino al 30 giungo 2020.”

Calciomercato Napoli, per Amrabat è bagarre con la Fiorentina

Dopo aver ufficializzato Rrahmani, il Napoli è al lavoro per effettuare il bis dall’Hellas Verona. Nel mirino degli azzurri c’è da tempo il centrocampista Sofyan Amrabat, che sta disputando un’ottima stagione con la maglia del club veneto. Il Napoli già da tempo ha trovato l’accordo con l’Hellas sulla base di 15 milioni più bonus, ma il nodo principale resta legato alle richieste dell’entourage di Amrabat, che chiede 2 milioni a stagione. Con l’Inter che sembra essersi defilata, resta forte la concorrenza della Fiorentina, che però non ha ancora formulato un’offerta ufficiale al club.