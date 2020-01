Napoli-Lazio, nel momento peggiore torna il dodicesimo uomo: riecco la Curva

Curva Napoli-Lazio, termina la protesta degli ultras azzurri, che domani saranno presenti al San Paolo per tornare nuovamente ad incitare gli uomini di Gattuso

La partita che vale un’intera stagione e la curva c’è. Una bella notizia in vista di Napoli-Lazio: allo stadio, a tifare come prima e più di prima, ci sarà anche il tifo organizzato. Un’assenza che si era fatta sentire, eccome, in questo difficile momento per il Napoli di Gattuso. Disarmante uno stadio nel quale i cori dei tifosi sovrastavano quelli del pubblico di casa, con ovvie ripercussioni anche sui calciatori in campo. Una protesta iniziata alla fine dello scorso anno, il primo dicembre, con una manifestazione dei gruppi Ultras e dei volantini che spiegavano le loro ragioni. Poi la decisione di disertare lo stadio durante le ultime partite, che si sono svolte in un silenzio surreale. Ma adesso si riparte, con l’intenzione di stemperare i toni e la promessa di alcune revisioni al durissimo regolamento d’uso dello stadio che ha dato origine alla contestazione. “Ci hanno accusati di inciviltà, di non voler rispettare le regole” – recita un comunicato del Napoli Club Bologna – “Ma erano tutte sentenze sulla base di pregiudizi. Il San Paolo è diventato un teatro silente pronto solo a criticare”, continua il comunicato, che poi spiega che per Napoli-Lazio i gruppi torneranno a cantare, al solito posto. In un momento così c’è bisogno anche e soprattutto dei tifosi. Tutti uniti per uscire dal tunnel.

Napoli-Lazio, i convocati

Domani alle ore 20:45 ci sarà il fischio d’inizio di Napoli-Lazio, gara valida per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Assente Allan, che durante Napoli-Fiorentina ha abbandonato il campo infuriato dopo la sostituzione, senza passare per la panchina.

Ecco l’elenco dei convocati di Gattuso per Napoli-Lazio:

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Manolas, Mario Rui, Tonelli.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski.

Attaccanti: Callejon, Insigne, Leandrinho, Llorente, Lozano, Milik.