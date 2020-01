Napoli-Lazio, i convocati: assenza pesante di un big per gli azzurri, segnale chiaro da parte di Gattuso che non ammette più certe prestazioni

Domani alle ore 20:45 ci sarà il fischio d’inizio di Napoli-Lazio, gara valida per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Dopo un percorso fin qui da horror del Napoli in campionato che vede gli azzurri salvo miracoli praticamente fuori da ogni discorso Champions, con 14 punti di distacco dalla Roma quarta, la Coppa Italia resta l’unico obiettivo per salvare una stagione sin qui disastrosa. Per questo sarà fondamentale questa gara per gli uomini di Gattuso, che incrociano i biancocelesti di Simone Inzaghi nel loro miglior momento, dopo un impressionante filotto di 11 vittorie in campionato.

Napoli-Lazio, i convocati: clamorosa esclusione di un big

Per l’andata dei quarti di finale che si disputerà domani al San Paolo contro la Lazio, il Napoli ha diramato la lista dei convocati che prenderà parte al match. Clamorosa l’esclusione di Allan, che nell’ultima gara di campionato contro la Fiorentina ha lasciato il campo infuriato senza passare neanche per la panchina dopo la sostituzione. Segnale chiaro del tecnico Gennaro Gattuso, il quale nella conferenza stampa post Fiorentina aveva dichiarato l’urgenza di un confronto con la squadra al completo.

Ecco la lista dei convocati per Napoli-Lazio:

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Manolas, Mario Rui, Tonelli.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski.

Attaccanti: Callejon, Insigne, Leandrinho, Llorente, Lozano, Milik.