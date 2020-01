Riunitosi per una notte in ritiro, il Napoli ha avuto modo di parlare e affrontare alcune questioni. Toni alti soprattutto per Allan e Mertens che hanno avuto un botta e risposta vibrante.

Quarta sconfitta nelle ultime cinque di campionato per la truppa di Gattuso che non è riuscito ancora a dare la giusta sterzata ad una barca ad oggi allo sbaraglio. Una situazione al limite che aveva portato la squadra a decidere per il ritiro come confermato proprio nel post-partita di Napoli-Fiorentina dallo stesso tecnico partenopeo che aveva sottolineato come fosse stata la stessa squadra a prendere una decisione così netta. Un modo per chiarirsi una volta per tutte in un faccia a faccia utile anche a ricompattare un ambiente ai minimi storici in vista dell’impegno ravvicinato di Coppa Italia contro la Lazio. Il Napoli ha quindi provato a ritrovare unione di intenti per fronteggiare il momento critico dopo l’ennesimo KO stagionale.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, mistero ritiro: il messaggio del club

Napoli, diverbio in ritiro tra Allan e Mertens: botta e risposta

Riunitosi per una notte in ritiro, il Napoli ha avuto modo di parlare e affrontare alcune questioni. Come evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ si sarebbe verificato un duro confronto, in un botta e risposta vibrante con protagonisti due senatori del gruppo come Allan e Mertens. Nel dibattito a toni alti tra i temi affrontati la condizione atletica del brasiliano e il persistente infortunio che ha portato il belga a sparire dai radar da ormai un mese.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, spaccatura nello spogliatoio: le quattro fazioni

Nessun approccio prudente ma senza scadimenti per i due contendenti che hanno dato vita ad un faccia a faccia chiarificatore utile a passare sotto i raggi X anche il più piccolo dettaglio. Allan e Mertens dunque non si sono risparmiati, ora la parola passa al Napoli in campo.