Napoli-Lazio, l’occasione per svoltare: una stagione da salvare

Martedì 21 gennaio andrà in scena la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Lazio: una vittoria cambierebbe tutto

Da Ancelotti a Gattuso senza svoltare. La stagione del Napoli è davvero da dimenticare, c’è ancora un piccolo spiraglio per il riscatto. Martedì 21 gennaio ci sarà la sfida di Coppa Italia al San Paolo contro la Lazio: l’occasione per iniziare il percorso inverso rispetto a quello intrapreso finora. La squadra non è più tranquilla come un tempo e non riesce a giocare più divertendosi. Sarà una settimana decisiva con due sfide decisive contro i biancocelesti e contro la capolista Juventus in campionato, che arriverà domenica sera al San Paolo. L’allenatore calabrese dovrà così schierare la migliore formazione per tentare di uscire dalla crisi nera, che sta facendo sprofondare sempre di più la squadra di Gattuso. Due ottime prove contro Lazio e Juve potrebbero cambiare il senso di questa stagione, che ha assunto tratti davvero catastrofici.

Napoli-Lazio, ancora litigi tra Mertens e Allan

Il rapporto tra i calciatori azzurri non è più lo stesso, come svelato questa mattina con l’indiscrezione lanciata su Mertens e Allan. I due avrebbero avuto un acceso confronto con il ritiro che è terminato dopo poco. Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino Gattuso è stato con la squadra a parlare nella hall dell’albergo fino alle quattro di notte. Domani ci sarà anche il ritorno al San Paolo dei gruppi organizzati, pronti a sostenere la propria squadra del cuore dopo le problematiche degli ultimi mesi dopo le modifiche della legge sugli stadi. Il tifo è sempre stato fondamentale in casa Napoli: ora serve l’aiuto di tutti per tornare a splendere di luce propria.