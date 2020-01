Il calendario della Coppa Italia: quando si giocano le semifinali

Il calendario completo della Coppa Italia: ecco il quadro della competizione dopo i quarti e le date in cui si giocheranno le semifinali.

La Coppa Italia entra nella fase più calda con i quarti di finale in programma tra oggi e la prossima settimana. In lizza sono rimaste otto squadre, tutte di Serie A: Napoli, Lazio, Juventus, Roma, Inter, Fiorentina, Milan e Torino. L’unica sorpresa negli ottavi è stata l’eliminazione dell’Atalanta per mano dei viola.

Il calendario della Coppa Italia: la data delle semifinali

I quarti, così come gli ottavi di finale e tutti i turni precedenti di Coppa Italia, si giocano in gara unica sul campo della squadra stabilita da un sorteggio che si è svolto a metà dicembre. Se i 90′ dovessero terminare in parità quindi si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Le semifinali di Coppa Italia invece, come sempre, si giocheranno sui 180′ con gare di andata e ritorno. Le squadre col numero più basso avranno il vantaggio di giocare la seconda gara in casa. L’andata delle semifinali di Coppa Italia è prevista al momento per il 12 febbraio con ritorno fissato per il 4 marzo.

Il quadro delle semifinali: tutti i possibili incroci

La vincente di Napoli–Lazio, primo quarto di Coppa Italia in programma al ‘San Paolo’, affronterà la vincente di Inter–Fiorentina che si giocherà a ‘San Siro’ il 29 gennaio. Il Napoli, numero 1 del tabellone, in caso di qualificazione alle semifinali avrà comunque il vantaggio di giocare in casa la gara di ritorno sia contro l’Inter che contro la Fiorentina. I nerazzurri invece giocherebbero la seconda in casa se passasse la Lazio. Lazio che a sua volte avrebbe l’opportunità di giocare il ritorno delle semifinali all’Olimpico nel caso in cui la Fiorentina superasse l’Inter nei quarti. Nell’altra semifinale quindi si affronteranno la vincente di Juventus-Roma e quella di Milan-Torino. I bianconeri, numeri 2 del tabellone, sono nella stessa posizione del Napoli e dunque in caso di qualificazione giocherebbero il ritorno sicuramente allo ‘Stadium’. Discorso opposto per la Roma che giocherebbe all’Olimpico l’andata delle semifinali sia contro il Milan che contro il Torino con ritorno rispettivamente a ‘San Siro’ o al ‘Grande Torino’.