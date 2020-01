Intanto la Juve spende: assalto a Pogba per una cifra mostruosa

Paul Pogba nel mirino della Juve. Il francese vuole lasciare Manchester, Paratici ci prova. Spuntano le prime cifre di una trattativa faraonica

È il sogno numero uno del calciomercato Juve e dei suoi tifosi per il centrocampo. Paul Pogba resta sempre nel mirino della “Vecchia Signora”; che continua a tenere d’occhio il francese visto che la sua situazione al Manchester United non è così idilliaca. Il campione del mondo 2018 ha segnato due reti in questa stagione ed è sceso in campo solo in sette occasioni anche a causa di diversi infortuni. La sensazione, però, è che questi siano gli ultimi sei mesi con i Red Devils per Pogba, ormai non più soddisfatto della sua avventura a Manchester. Per il potenziale che ha, può giocare titolare in qualsiasi squadra europea e vederlo in lotta per conquistare un posto in Champions League non è il massimo.

Proprio per questo, anche il suo agente Mino Raiola vuole fargli cambiare aria e trovargli un club in grado di competere al meglio per vincere titoli nazionali e internazionali. Il Real Madrid può essere un forte ostacolo all’affare Juve Pogba, ma il possibile acquisto di Van de Beek potrebbe spianare la strada alla Juventus. Paratici è alla ricerca di una mezzala con le sue caratteristiche e nei prossimi mesi si potrebbe tentare l’assalto decisivo.

Juve Pogba, le cifre: affare da 270 milioni di euro!

Il Manchester United può far partire il suo centrocampista, ma non è intenzionato a svenderlo. I red devils sono ancora scottati dalla doppia mossa di mercato fatta per Pogba, prima la cessione proprio alla Juventus a parametro zero e poi l’acquisto nel 2016 per 105 milioni. Oggi per cederlo non andrebbero sicuramente sotto a queste cifre per provare a recuperare i soldi spesi. Il prezzo iniziale è fissato sui 150 milioni di euro, che si aggiungerebbero a un contratto di quattro anni per Pogba che farebbe lievitare la cifra fino a 270 milioni complessivi.

Per questo la Juventus e Fabio Paratici sono in una fase di stallo. Salvo le cessioni dei big nella prossima sessione estiva di calciomercato, i bianconeri non andrebbero mai a pagare questa somma anche per non eliminare totalmente il guadagno fatto con il francese quattro anni fa. Per poter attivarsi del tutto, la Juventus attende l’occasione giusta e spera che possa intervenire anche Mino Raiola, che gradirebbe un ritorno di Pogba alla società di Torino.