Lozano da Juve a Juve: un record che rischia di diventare tragico

Si avvicina Napoli-Juve e Hirving Lozano torna al punto di partenza: serve una svolta per scongiurare un grande pericolo

Da Juve a Juve: alla ricerca di Hirving Lozano. La sfida col Perugia è stata l’occasione per rivedere titolare il più grande oggetto misterioso di questa stagione azzurra. Una gara discreta, con qualche guizzo e il rigore procurato, qualche strappo dei suoi e la sostituzione con Callejon a 15 minuti dal termine. Sprazzi di Chucky nel buio di una stagione iniziata benissimo, col gol al debutto alla Juventus e poi scivolata via via in un anonimato inatteso.

Gattuso a fine gara gli ha fatto i complimenti, ma finora ha dimostrato di vederlo pochissimo. In particolare i 2-minuti-2 contro la Lazio sono diventati una specie di caso nazionale, in Messico, dove Lozano è una celebrità e la sua situazione al Napoli è inspiegabile a tutti.

Lozano, 42 milioni di motivi per non essere un flop

Hirving Lozano scalpita, il Messico scalpita, i tifosi scalpitano. Ma i risultati dei suoi primi sei mesi italiani sono sotto gli occhi di tutti. Un anonimato tremendo, se pensiamo ai 42 milioni spesi per acquistarlo. La cifra spesa per acquistarlo è la più alta mai spesa dal Napoli per un singolo acquisto, più alta anche di Higuain, abbiamo chiaro il quadro di quanto un flop simile sarebbe devastante sulla storia recente azzurra. Uno di quegli all-in dai quali per riprenderti hai bisogno di ripartire lentamente da zero. Speriamo non sia così.

Fuori ruolo, spompato, senza le sue proverbiali accelerazioni. Ambientamento difficile, per usare un eufemismo. Il nuovo allenatore gli chiede il salto di qualità e Hirving farà bene a tornare Speedy Lozano se non vuole passare per la meteora più costosa della storia azzurra. Nel mirino la prossima con la Fiorentina, ma soprattutto quella successiva. Da Juve a Juve. La storia di Lozano col Napoli non è ancora scritta e potrebbe ripartire da dove era iniziata.