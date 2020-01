Napoli-Lazio, le probabili formazioni: si rivede Lozano in attacco al posto di Callejon, Demme prenderà il posto di Allan. Torna Meret in porta?

Napoli-Lazio senza Allan. A sorpresa il centrocampista brasiliano non figura nella lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Nel report dell’allenamento della società azzurra si spiega che Allan soffre di un affaticamento muscolare dopo Napoli-Fiorentina, come anticipato anche da mister Gattuso a fine partita. Non c’è pace, per il Napoli. Tra i tanti infortunati storici – da Mertens a Koulibaly, da Maksimovic a Ghoulam, tutti esclusi dalla lista per la Lazio – mancherà anche Allan e pure Younes, ancora alle prese con i problemi fisici. E ora la formazione per Gattuso è quasi obbligata. In difesa ballottaggio Ospina-Meret con 4 uomini contati a completare il reparto. Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Hysaj, probabilmente in quest’ordine e non mescolati come con la Fiorentina. In avanti Lozano farà rifiatare Callejon, il rebus a questo punto è a centrocampo. Probabile la linea a 3 vista dopo l’uscita di Allan contro i viola, con Fabian, Demme e Zielinski. Possibili outsider Elmas e anche il nuovo acquisto Lobotka: uno dei due potrebbe prendere il posto dello spagnolo come mezzala destra.

Napoli-Lazio, le probabili formazioni

Domani alle ore 20.45 il Napoli di Gattuso affronterà la Lazio di Simone Inzaghi, gara valida per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Lazio:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Parolo, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi